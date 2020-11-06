Тарзана признали потерпевшим после кражи бриллиантов из квартиры

12:16
Фото: instagram.com/tarzan___official
Сергея Глушко, также известного как Тарзан, признали потерпевшим после того, как у его жены Наташи Королевой украли украшения с бриллиантами, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Уточняется, что драгоценности попали из их квартиры на Мосфильмовской улице в Москве. Супруги заявили об этом после того, как Тарзан приводил к себе двух девушек в отсутствие жены.
"В полиции возбудили уголовное дело после кражи украшений, Глушко был допрошен в качестве потерпевшего. Он также рассказал, что от представителей СМИ узнал о неизвестных девушках пытающихся продать видео интимного характера с участием Тарзана", – рассказал источник.
По информации о продаже интимного видео проводится проверка в связи с нарушением неприкосновенности частной жизни.
Ранее неизвестные украли украшения из квартиры пенсионерки в центре Москвы. Общая сумма материального ущерба составила 900 тысяч рублей. В полицию обратилась женщина 1957 года рождения с заявлением о краже ювелирных украшений по адресу Ксеньинский переулок, дом 3. Оказалось, что злоумышленники забрались в квартиру с помощью металлической лестницы.
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