Наташа Королева приняла извинения Тарзана

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
Певица Наташа Королева в эфире шоу "Осторожно, Собчак!" рассказала, что приняла извинения своего мужа Тарзана (Сергея Глушко). Она считает, что его измена была подстроена, сообщает "Экспресс газета". Также певица рассказала, что однажды муж спас ей жизнь, когда она чуть не утонула.
"Именно в тот момент я поняла, что Сергей будет со мной до конца. Он спас меня, когда на Волге меня выбросил катер. Я была на грани жизни и смерти, находясь в реанимации. Он в это время от меня не отходил, менял мне судно и мыл меня. Это был переломный момент в наших отношениях", – вспоминает Королева.
Она отметила, что та история очень показательна для нее. На ее фоне она даже и не сомневалась в верности мужа. Певица добавила, что их брак и все то, через что они прошли, нельзя так просто разрушить.
Ранее шоумен Сергей "Тарзан" Глушко признался в измене своей жене Наталье Королевой. Видео с признанием Глушко опубликовал в своем официальном аккаунте в Instagram. На записи он отметил, что "не собирается быть вторым Михаилом Ефремовым и отрицать свою вину". Он пояснил, что его соблазнили, ввели в неадекватное состояние и подставили. При этом девушки использовали "целый набор всяких веществ", отметил Глушко.
Тарзан признался в измене Наташе Королевой
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