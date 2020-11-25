В столице задержали двух женщин, требовавших у Тарзана 2 млн рублей

Фото: instagram.com/tarzan___official

Полицейские задержали двух женщин, которые вымогали два миллиона рублей у Сергея Глушко, также известного как Тарзан. Об этом ТАСС рассказал источник в правоохранительных органах.

Как заявил источник, подозреваемые вымогали у Тарзана деньги, чтобы не распространять порочащие его сведения. Позднее Глушко обратился в дежурную часть.

"Во вторник при передаче двух миллионов рублей в рамках оперативного эксперимента в одном из ресторанов Москвы была задержана женщина", – говорится в сообщении. В скором времени стражи порядка задержали соучастницу.

Задержанных в Москве женщин отпустили под подписку о невыезде. Расследуется уголовное дело по статье УК РФ "Вымогательство".

Ранее Тарзана признали потерпевшим после кражи бриллиантов из квартиры. По информации о продаже интимного видео проводили проверку в связи с нарушением неприкосновенности частной жизни.