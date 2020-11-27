В Москве арестовали обвиняемую по делу о вымогательстве 2 млн рублей у Тарзана

Фото: instagram.com/tarzan___official

В Москве арестовали обвиняемую по делу о вымогательстве крупной суммы денег у шоумена Сергея Глушко, известного под псевдонимом Тарзан. Об этом информирует Агентство "Москва".

Сообщается, что меру пресечения девушке избрал Таганский районный суд.

"В отношении Антонины Саввидес избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 24 января 2020 года", – сообщила пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук.

Ранее полицейские задержали двух женщин, которые вымогали у Глушко два миллиона рублей. Подозреваемые угрожали Тарзану распространить порочащие его сведения.

6 ноября Тарзана признали потерпевшим после кражи бриллиантов из квартиры. Кроме того, проводилась проверка информации о продаже интимного видео в связи с нарушением неприкосновенности частной жизни.