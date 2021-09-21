В Москве задержали мужчину, который выманил у пенсионерки 600 тыс руб

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве сотрудники полиции задержали приезжего мужчину, который подозревается в том, что он, представившись полицейским, внушил пенсионерке по телефону отдать ему 600 тысяч рублей, сообщает Агентство "Москва", ссылаясь на сообщение пресс-службы Главного управления МВД России по Москве.

80-летней москвичке, проживающей в Пресненском районе столицы, позвонил на домашний телефон мужчина под видом сотрудника правоохранительных органов. Он убедил пострадавшую, что ему необходима помощь в поимке преступников.

"Он сказал пенсионерке, что ей нужно снять с банковского счета денежные средства и сбросить их в условленное время с балкона. В этот момент полицейские якобы задержат злоумышленника с поличным, а деньги ей вернут", – отметили в ведомстве.

Обманутая пожилая женщина выполнила все инструкции мошенника. Когда злоумышленник скрылся вместе с наличными средствами, потерпевшая поняла, что стала жертвой преступления. После этого она обратилась в настоящие правоохранительные органы.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на улице 1-й Боевской задержали подозреваемого – 22-летнего приезжего, который, как предполагает следствие, звонил заявительнице. Похищенными денежными средствами злоумышленник распорядился по своему усмотрению", – заявили в пресс-службе МВД.

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Мошенничество"). Суд назначил подозреваемому меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее сообщалось, что мошенники придумали новый способ для кражи данных с сайта госуслуг. Злоумышленники представляются сотрудниками службы поддержки. Они сообщают якобы об утечке информации и пытаются узнать у жертв СМС-код для входа на портал.

