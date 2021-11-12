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Происшествия

16:32

Дело возбудили против мужчины, который натравил собаку на женщину в Мытищах

происшествия

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

Уголовное дело возбудили в отношении мужчины, который натравил собаку на женщину в Мытищах. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковной прокуратуры.

"По требованию прокуратуры следственным органом возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство")", – отметили в ведомстве.

Прокуратура взяла на контроль ход расследования дела. В настоящее время оснований для его передачи от полиции Следственному комитету нет, подчеркнули в ведомстве.

Мужчину задержали ранее в подмосковных Мытищах. Сообщалось, что еще в октябре он едва не сбил на автомобиле местную жительницу, после чего натравил на нее собаку. Женщине пришлось обратиться в больницу.

В Мытищах мужчина натравил собаку на женщину

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