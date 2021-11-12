Власти Австрии анонсировали национальный локдаун для непривитых от COVID-19

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Фото: AP Photo/Florian Schroetter
Канцлер Австрии Александер Шалленберг анонсировал введение национального локдауна для непривитых от COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости.
Он подчеркнул, что в предстоящие выходные состоится встреча федерального правительства с главами регионов, а также пройдет внеочередное заседание парламента.
"Цель совершенно ясна – в это воскресенье дать зеленый свет национальному локдауну для непривитых", – отметил Шелленберг.
По его словам, распространение коронавируса в стране больше не позволяет медлить, поэтому он хотел бы, чтобы решение о локдауне для непривитых во всех федеральных землях было принято в ближайшее время.
В Австрии с четверга на пятницу выявили 11 798 новых случаев COVID-19. До этого в стране зафиксировали рекордные с начала пандемии 11 975 случаев в сутки.
Ранее гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что в настоящий момент человечество располагает всеми необходимыми инструментами для победы над коронавирусом.
По словам гендиректора ВОЗ, до конца текущего года реально добиться вакцинации минимум 40% населения каждой страны. Гебрейесус призвал страны, которые достигли целевого показателя, отдать приоритет международного механизму COVAX и африканскому фонду Avat.
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