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В мире

15:57

Власти Австрии анонсировали национальный локдаун для непривитых от COVID-19

за рубежом

Фото: AP Photo/Florian Schroetter

Канцлер Австрии Александер Шалленберг анонсировал введение национального локдауна для непривитых от COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что в предстоящие выходные состоится встреча федерального правительства с главами регионов, а также пройдет внеочередное заседание парламента.

"Цель совершенно ясна – в это воскресенье дать зеленый свет национальному локдауну для непривитых", – отметил Шелленберг.

По его словам, распространение коронавируса в стране больше не позволяет медлить, поэтому он хотел бы, чтобы решение о локдауне для непривитых во всех федеральных землях было принято в ближайшее время.

В Австрии с четверга на пятницу выявили 11 798 новых случаев COVID-19. До этого в стране зафиксировали рекордные с начала пандемии 11 975 случаев в сутки.

Ранее гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что в настоящий момент человечество располагает всеми необходимыми инструментами для победы над коронавирусом.

По словам гендиректора ВОЗ, до конца текущего года реально добиться вакцинации минимум 40% населения каждой страны. Гебрейесус призвал страны, которые достигли целевого показателя, отдать приоритет международного механизму COVAX и африканскому фонду Avat.

В ВОЗ предположили, когда может завершиться пандемия коронавируса

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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