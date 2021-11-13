Каршеринг перевернулся на Можайском шоссе в Москве

Каршеринг перевернулся на Можайском шоссе. Инцидент произошел в районе 71-ой больницы.

Кадры с места происшествия прислали очевидцы. Там уже работают медики, пожарные и полиция. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.