"Московский патруль": полиция задержала женщину, ограбившую потерявшего сознание человека

В Москве полицейские задержали женщину, которая вытащила телефон из кармана пассажира, который находился без сознания. Циничное преступление произошло на станции метро "Верхние Лихоборы" Люблинско-Дмитровской линии.

На помощь к упавшему мужчине поспешила дежурная по станции. А потом пошла за подмогой. В этот момент к лежащему пассажиру приблизилась дама в синей куртке. Она сделала вид, что попыталась помочь человеку, но внимание женщины привлек смартфон. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.