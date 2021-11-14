На Можайском шоссе в Москве произошло ДТП с пассажирским автобусом

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Пассажирский автобус и автомобиль ВАЗ столкнулись на Можайском шоссе в Москве. Об этом в ночь на субботу, 14 ноября, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.
"В районе дома 10, по направлению в область, произошло столкновение автомобиля ВАЗ и пассажирского автобуса. В настоящее время известно о двух пострадавших пассажирах легковушки", – говорится в сообщении в телеграм-канале Госавтоинспекции Москвы.
На месте работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства аварии еще предстоит выяснить.
Ранее сообщалось, что пять человек пострадали в аварии с участием двух автомобилей на Тимирязевской улице на севере Москвы.
Водитель автомобиля Daewoo Nexia совершал поворот во двор и не уступил дорогу водителю автомобиля ВАЗ-2107, двигавшемуся во встречном направлении.
По предварительным данным, люди получили не тяжелые травмы, водители находились в трезвом состоянии.
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