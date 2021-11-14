На Можайском шоссе в Москве произошло ДТП с пассажирским автобусом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пассажирский автобус и автомобиль ВАЗ столкнулись на Можайском шоссе в Москве. Об этом в ночь на субботу, 14 ноября, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

"В районе дома 10, по направлению в область, произошло столкновение автомобиля ВАЗ и пассажирского автобуса. В настоящее время известно о двух пострадавших пассажирах легковушки", – говорится в сообщении в телеграм-канале Госавтоинспекции Москвы.

На месте работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства аварии еще предстоит выяснить.

Ранее сообщалось, что пять человек пострадали в аварии с участием двух автомобилей на Тимирязевской улице на севере Москвы.

Водитель автомобиля Daewoo Nexia совершал поворот во двор и не уступил дорогу водителю автомобиля ВАЗ-2107, двигавшемуся во встречном направлении.

По предварительным данным, люди получили не тяжелые травмы, водители находились в трезвом состоянии.