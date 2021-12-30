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04:09

Девять человек стали жертвами аварии с автобусом в Чили – СМИ

происшествия ДТП за рубежом

Фото: Shalan Stewart/Zuma/ТАСС

Крупное ДТП с участием автобуса произошло в Чили. Такую информацию сообщает телеканал 24Horas.

По данным СМИ, авария случилась в коммуне Пеумо в центральной части страны. В автобус с 11 пассажирами врезался грузовик.

В результате случившегося погибли девять человек. Кроме того, еще двое пострадавших получили серьезные травмы.

По предварительной информации, причиной ДТП мог стать неудачный маневр одного из водителей. Также не исключается версия, что один из них уснул за рулем.

Ранее семь человек погибли при падении минивэна с обрыва в Боливии. Причиной аварии стали дожди, которые размыли дорогу, а также плохая транспортная доступность.

До этого в Боливии 31 человек погиб при падении автобуса с высоты 150 метров. Десять человек пострадали, они получили различные ранения.

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