Семь человек погибли при падении минивэна с обрыва в Боливии – СМИ

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
На юге Боливии в результате падения минивэна с обрыва погибли семь человек. Об этом в среду, 22 декабря, сообщает радио Correo del Sur.
Как рассказал врач из муниципалитета Сан-Лукас, слова которого приводит радиостанция, падение произошло с высоты примерно 1 000 метров.
Всего в минивэне находились восемь человек. Выжила одна женщина. По словам медиков, ее состояние оценивается как стабильное.
По предварительным данным, причиной аварии стали дожди, которые размыли дорогу, и плохой транспортный доступ.
Ранее сообщалось, что 21 человек погиб и 12 получили травмы при падении автобуса в овраг в департаменте Кочабамба в Боливии.
Автобус направлялся в город Кильякольо. По информации выжившего водителя, он потерял управление после резкого торможения перед впереди идущим автомобилем.
До этого в Боливии 31 человек погиб при падении автобуса с высоты 150 метров. Десять человек пострадали, они получили различные ранения.
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