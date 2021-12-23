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Семь человек погибли при падении минивэна с обрыва в Боливии – СМИ

происшествия ДТП за рубежом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На юге Боливии в результате падения минивэна с обрыва погибли семь человек. Об этом в среду, 22 декабря, сообщает радио Correo del Sur.

Как рассказал врач из муниципалитета Сан-Лукас, слова которого приводит радиостанция, падение произошло с высоты примерно 1 000 метров.

Всего в минивэне находились восемь человек. Выжила одна женщина. По словам медиков, ее состояние оценивается как стабильное.

По предварительным данным, причиной аварии стали дожди, которые размыли дорогу, и плохой транспортный доступ.

Ранее сообщалось, что 21 человек погиб и 12 получили травмы при падении автобуса в овраг в департаменте Кочабамба в Боливии.

Автобус направлялся в город Кильякольо. По информации выжившего водителя, он потерял управление после резкого торможения перед впереди идущим автомобилем.

До этого в Боливии 31 человек погиб при падении автобуса с высоты 150 метров. Десять человек пострадали, они получили различные ранения.

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