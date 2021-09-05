Восемь человек погибли и почти 40 пострадали в ДТП с автобусом в Египте – СМИ

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Фото: depositphotos/YAYImages
Восемь человек погибли и 38 пострадали в ДТП с участием междугороднего автобуса в Египте. Об этом в воскресенье, 5 сентября, сообщил арабский новостной портал Almasryalyoum.
Уточняется, что авария произошла на скоростной трассе Каир – Суэц. По предварительным данным, автобус следовал из Шарм-эш-Шейха в египетскую столицу и перевернулся примерно в 109 километрах от нее.
К месту аварии направили порядка 30 машин скорой помощи. Пострадавших доставили в больницы Суэца.
"По данным источников в здравоохранении, среди раненых и погибших были дети. <...> Пострадавшие находятся в критическом состоянии, у некоторых сотрясение мозга, кровотечение, переломы, синяки и ссадины", – говорится в публикации.
О причинах ДТП пока не сообщается, так же пока не известно, был ли данный автобус туристическим.
Ранее сообщалось, что 14 человек погибли при аварии рейсового автобуса в районе города Балыкесир на западе Турции. Кроме того, ранения получили 18 человек. Они были направлены в пять турецких больниц.
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