Восемь человек погибли и почти 40 пострадали в ДТП с автобусом в Египте – СМИ

Фото: depositphotos/YAYImages

Восемь человек погибли и 38 пострадали в ДТП с участием междугороднего автобуса в Египте. Об этом в воскресенье, 5 сентября, сообщил арабский новостной портал Almasryalyoum.

Уточняется, что авария произошла на скоростной трассе Каир – Суэц. По предварительным данным, автобус следовал из Шарм-эш-Шейха в египетскую столицу и перевернулся примерно в 109 километрах от нее.

К месту аварии направили порядка 30 машин скорой помощи. Пострадавших доставили в больницы Суэца.

"По данным источников в здравоохранении, среди раненых и погибших были дети. <...> Пострадавшие находятся в критическом состоянии, у некоторых сотрясение мозга, кровотечение, переломы, синяки и ссадины", – говорится в публикации.

О причинах ДТП пока не сообщается, так же пока не известно, был ли данный автобус туристическим.

Ранее сообщалось, что 14 человек погибли при аварии рейсового автобуса в районе города Балыкесир на западе Турции. Кроме того, ранения получили 18 человек. Они были направлены в пять турецких больниц.