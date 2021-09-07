21 человек погиб при падении автобуса в овраг в Боливии

Фото: unitel.bo

Смертельное ДТП с участием автобуса произошло в центральной части Боливии. Об этом проинформировал президент страны Луис Арсе в своем Twitter-аккаунте.

По информации главы государства, ДТП случилось в департаменте Кочабамба. Там автобус рухнул в овраг.

В результате случившегося погиб 21 человек. Кроме того, еще 12 пострадавших получили различные ранения.

"Мы выражаем наши соболезнования семьям жертв", – написал Арсе.

По информации телеканала Unitel Bolivia, автобус ехал в город Кильякольо. По информации выжившего водителя, он потерял управление после резкого торможения перед впереди идущим автомобилем. После этого автобус упал с высоты 200 метров.

О состоянии пострадавших не сообщается. Причины случившегося уточняются.

Ранее 14 человек погибли при аварии рейсового автобуса в районе города Балыкесир на западе Турции. Кроме того, ранения получили 18 человек. Они были направлены в пять турецких больниц.