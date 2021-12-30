Водитель каршеринга протаранил шесть машин в Тушине. Виновника аварии ищет ГИБДД.

Если он оформлял аренду по своим документам, то проблем с этим быть не должно. Сколько ему придется заплатить? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.