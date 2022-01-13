Пожар в здании на Сущевском Валу ликвидирован

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Спасатели ликвидировали пожар в здании на Сущевском Валу на севере Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

"В 11:57 пожар полностью ликвидирован", – говорится в сообщении.

По данным МЧС, в результате происшествия никто не пострадал.

Утром 13 января в здании с торговыми павильонами по адресу Сущевский Вал, дом 46, произошел пожар.

Сообщалось, что загорелась крыша одноэтажной части здания и кафе, расположенное на верхнем этаже двухэтажной части. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров.

В связи с произошедшим ограничивали движение по дублеру ТТК.

