В Екатеринбурге кондуктор накричала на пенсионерку после жалобы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Екатеринбурге кондуктор автобуса вступила в конфликт с пенсионеркой, которая пожаловалась на скользкий порог при входе в транспорт. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

Как рассказали очевидцы, кондуктор накричала на пожилую женщину 60–70 лет и несколько раз повторила, как всех ненавидит. Водитель автобуса не остановил кондуктора, несмотря на просьбы обеспокоенных пассажиров.

В мэрии Екатеринбурга позже уточнили, что перевозчику грозит наказание за ненадлежащее поведение сотрудника. Свидетелей инцидента попросили обратиться в муниципальную транспортную инспекцию или комитет по транспорту.

Впоследствии кондуктора нашли сотрудники полиции. Она принесла извинения пенсионерке и уточнила, что раскаивается в своем поступке. Правоохранители также выявили, что женщина находилась на территории РФ и работала без разрешений.

В декабре 2021 года в Екатеринбурге произошла драка между двумя водителями автобусов и двумя кондукторами. Причина инцидента не сообщалась.