В Сургуте кондуктор высадила подростка с ДЦП из автобуса

В Сургуте подростка с ДЦП высадили из автобуса после того, как водитель проехал его остановку. Парень просил вернуться, но его выставили на мороз.

У молодого человека есть проблемы с дикцией, поэтому, когда автобус проехал мимо остановки, он не сразу смог среагировать. На вопрос, почему его остановку проигнорировали, кондуктор ответила: "Потому что ты не стоял около двери". После этого женщина попыталась выбить телефон из рук парня, а также пригрозила вызвать полицию.

При этом в правилах поведения в автобусе сказано, что пассажиру можно подходить к дверям только после полной остановки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.