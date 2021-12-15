Глава совета директоров "СДС-Уголь" задержан по делу об аварии на "Листвяжной"

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Один из собственников шахты "Листвяжная" в Кузбассе Михаил Федяев, возглавляющий холдинговую компанию "Сибирский деловой союз", задержан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Федяев задержан ночью, в изоляторе временного содержания", – отметил собеседник агентства.

Информацию о задержании подтвердили в Следственном комитете РФ. Помимо Федяева, задержаны генеральный директор "СДС-Уголь" Геннадий Алексеев, технический директор компании Антон Якутов и главный инженер шахты Анатолий Лобанов.

Им предъявлены обвинения по части 3 статьи 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц") и части 2 статьи 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствие").

В состав холдинга "Сибирский деловой союз" входит компания "СДС-Уголь", которая и управляет кемеровской шахтой. 50% акций компании сейчас принадлежит Михаилу Федяеву, еще по 25% – Владимиру и Андрею Гридиным.

25 ноября на шахте "Листвяжная" в Беловском районе Кузбасса произошло задымление. Жертвами стали 46 шахтеров и 5 горноспасателей.

По факту случившегося было заведено два уголовных дела. Материалы переданы в центральный аппарат Следственного комитета.

Директора шахты, его заместителя, начальника участка и двоих сотрудников Ростехнадзора арестовали.

