В Москве неизвестные украли 16,5 млн рублей с банковского счета неработающего мужчины

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В Москве неизвестные украли с банковского счета неработающего мужчины более 16 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД.

Информация о краже денег поступила в полицию накануне, однако произошло это в период с 2 по 19 апреля 2020 года. Заявление подал 41-летний неработающий россиянин.

"В ходе проверки было установлено, что неизвестные неустановленным способом с банковских счетов заявителя тайно похитили 16,5 миллиона рублей", – рассказали в полиции.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о краже.

Ранее депутат Госдумы от "Единой России" Наталья Костенко предложила ввести законодательную норму, по которой банковские операции предлагается согласовывать с родственниками или доверенными лицами. Такая мера, считает парламентарий, защитит от мошенников.