В Москве задержали бойца ММА Чоршанбиева за опасную езду без прав и полиса

Очередного автогонщика вычислили в Москве с помощью соцсетей. Сотрудников автоинспекции заинтересовали кадры, где лихач на Toyota Camry нарушает правила в Лефортовском тоннеле.

Его задержали и доставили в отделение. Оказалось, что это боец ММА Чоршанбе Чоршанбиев. Инспекторам он рассказал, что этому ролику уже несколько месяцев, и как он попал в Сеть, мужчина не знает, предположил, это запостил кто-то из его братьев.

Когда в следующий раз у спортсмена получится сесть в Москве за руль, непонятно. Выяснилось, что у бойца нет ни ОСАГО, ни прав российского образца. Да и машину забрали на штрафстоянку. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.