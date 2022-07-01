Финансист объяснил, почему россиянам не хватает зарплаты на основные нужды

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Многим россиянам не хватает зарплаты на повседневные траты, поскольку их реальные доходы снижаются из-за высокого уровня инфляции, заявил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

Так Сафонов прокомментировал результаты исследования, которое показало, что более половины граждан России жалуются на недостаточный размер заработной платы.

"Ну начнем с того, что правительство анонсировало индексацию доходов бюджетников. Но, к сожалению, уровень инфляции превышает пока объявленный уровень индексации, поэтому реальные доходы населения в текущем году продолжат сокращаться, и ситуация с нехваткой денег сохранится", – пояснил он.

По словам Сафонова, зарплаты вырастут у низкооплачиваемых категорий работников, чья зарплата привязана к размеру МРОТ. При этом граждане с более высокой зарплатой вряд ли смогут рассчитывать на ее рост, поскольку для этого не сложились необходимые условия в экономике. В частности, эксперт пояснил, что рост зарплат может произойти только при увеличении объемов потребления, поэтому коренного изменения ситуации не стоит ожидать до конца 2022 года.

Ранее правительство РФ подписало постановление об индексации МРОТ и пенсий. Власти предусмотрели свыше 500 миллиардов рублей на индексацию социальных выплат для более 50 миллионов граждан.

Неработающие пенсионеры в среднем ежемесячно будут получать свыше 19 тысяч рублей. МРОТ превысит 15,2 тысячи рублей, что позволит увеличить зарплаты более четырех миллионов работников.