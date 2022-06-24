Наследники могут подать заявление о выплате пенсионных накоплений онлайн

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Правительство уточнило порядок выплаты пенсионных накоплений правопреемникам умерших застрахованных граждан, сообщает "Парламентская газета".
Теперь наследники могут подать заявление в Пенсионный фонд и Негосударственный пенсионный фонд РФ о выплате накоплений через Единый портал госуслуг. Если появится необходимость, фонды могут отправить заявителям уведомление о представлении недостающих документов онлайн.
Люди могут заранее определить правопреемников средств пенсионных накоплений в случае смерти застрахованного. Для этого надо подать заявление в ПФР или НПФ. Если заявление заранее не составлено, то правопреемниками считаются в первую очередь дети, супруг и родители, и во вторую очередь – братья, сестры, дедушки и внуки.
За остатком средств можно обратиться в случае, если назначена срочная пенсия. Если гражданину выплачивали накопительную пенсию, то при его смерти средства пенсионных накоплений правопреемникам не выплачиваются.
Ранее сообщалось, что россияне могут получить накопительную часть пенсии раньше установленного законом пенсионного возраста. В частности, возраст для получения права на выплату пенсионных накоплений не изменился после 2019 года, когда в РФ началось поэтапное повышение пенсионного возраста.
Таким образом, граждане, выходящие на пенсию при достижении общеустановленного пенсионного возраста (для мужчин это 65 лет, для женщин – 60 лет), могут обратиться за выплатой средств пенсионных накоплений в 60 и 55 лет соответственно.
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