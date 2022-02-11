Экономист напомнила условия выхода на пенсию по "старому" возрасту

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Россиянам объяснили, кто имеет право выхода на пенсию по "старому" пенсионному возрасту. Об этом рассказала доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина в интервью агентству "Прайм".
Как пояснила эксперт, для выхода на пенсию по достижению 55-летнего возраста женщине необходимо иметь страховой стаж не менее 37 лет. В случае с мужчинами право выхода на пенсию в 60 лет закрепляется при наличии стажа не менее 42 лет.
"Прежний возраст выхода на пенсию сохраняется у большинства граждан, имеющих право досрочного назначения пенсии. К ним, например, относятся работники, кому пенсия назначается ранее общеустановленного пенсионного возраста в связи с работой в тяжелых, опасных и вредных условиях труда, за которые работодатели уплачивают дополнительные страховые взносы на пенсию по специальным тарифам", – продолжила Сорокина.
Помимо прочего, в 2022 году право на досрочный выход на пенсию получили педагоги, медики и актеры. Стаж этих работников должен составлять 30 лет для мужчин и 25 лет для женщин.
Специалист также напомнила, что раньше на 5 лет на пенсию могут претендовать обладатели северного стажа. Еще одна категория, имеющая право на ранние выплаты, – женщины, воспитавшие трех и более детей.
Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила, что 1 апреля в России планируется повышение социальных пенсий. Парламентарий добавила, что пенсии проиндексировали 1 октября прошлого года, однако после произошел скачок инфляции.
До этого вступил в силу закон, позволяющий представителям коренных малочисленных народов Севера получать социальную пенсию на основании сведений из специального электронного реестра. Это дает возможность людям, относящимся к данной категории граждан, не обращаться лично в ПФР.
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