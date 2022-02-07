Коренные малочисленные народы смогут получать пенсию без личного обращения в ПФР

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Представители коренных малочисленных народов Севера смогут получать социальную пенсию на основании сведений из специального электронного реестра, что позволит не обращаться лично в Пенсионный фонд России. Соответствующий закон вступил в силу 7 февраля.

Отмечается, что право на социальную пенсию по старости есть у всех граждан из числа малочисленных коренных народов Севера, которые проживают на землях своих предков постоянно. Пенсионный возраст для мужчин при этом составляет 55 лет. Женщины могут рассчитывать на пенсию по достижении 50 лет.

Ранее для назначения выплат по старости представителям данной категории граждан требовалось лично прийти в территориальный орган ПФР и предоставить в клиентские службы документы, подтверждающие принадлежность к коренным малочисленным народам Севера.

Вступивший в силу закон позволит гражданам получать пенсии в беззаявительном порядке.

"При этом сохраняется и прежний порядок, при котором гражданин, сведения о котором не содержатся в реестре, при обращении за установлением пенсии вправе предоставить документы, подтверждающие принадлежность к малочисленным народам Севера", – добавила заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Елена Бибикова.

В настоящий момент в России существует 47 коренных малочисленных народов, представителями которых являются более 300 тысяч человек. Основная часть граждан данной категории проживает на Севере, в Сибири, а также на Дальнем Востоке.

Ранее сообщалось, что неработающие пенсионеры начали получать проиндексированные выплаты. Вместе с пенсией за февраль им выдадут и доплату за январь с учетом индексации до 8,6%.