Россиянам объяснили, как самостоятельно рассчитать точный размер пенсии

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Точный размер своей пенсии можно рассчитать самостоятельно по формуле, рассказал эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина РФ Максим Кваша. Он напомнил, что страховая пенсия состоит из фиксированной выплаты, размера пенсионных коэффициентов или баллов, а также их количества.

Таким образом, фиксированная часть пенсии для всех одинаковая – после индексации 1 февраля она составляет 6 564 рубля 31 копейку. В двойном размере эту часть пенсии получают граждане старше 80 лет. Что касается коэффициентов, то с 1 февраля один коэффициент составляет 107 рублей 36 копеек.

Есть минимальное количество баллов, которое необходимо получить, подчеркнул Кваша. Так, при выходе на пенсию в текущем году у человека должно быть накоплено 23,4 балла, а в следующем году – 25,8 балла. При этом в год можно получить не более десяти баллов. С информацией о накоплениях можно ознакомиться в личном кабинете на сайте ПФР.

Максимальное количество баллов дается за уплату взносов на обязательное пенсионное страхование с предельной суммы дохода, пояснил эксперт. Он обратил внимание на то, что отчисления выше определенного заработка не формируют пенсионных прав, а идут только на поддержку нынешних пенсионеров. Кваша подчеркнул, что это сделано для социальной справедливости.

"<...> справедливо, что часть взносов относительно обеспеченных идет на поддержание уровня жизни нынешних стариков. <...> общество не хочет, чтобы неравенство среди пенсионеров было слишком высоко", – сказал он в интервью "Российской газете".

Ранее сообщалось, что неработающие пенсионеры начали получать проиндексированные выплаты. Вместе с пенсией за февраль они получат доплату за январь с учетом индексации до 8,6%. Выплаты придут автоматически, гражданам не нужно лично обращаться в ПФР. Доставка пенсий через почты и банки произойдет с 3 по 25 февраля.