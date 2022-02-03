Российские пенсионеры начали получать доплаты за январь

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Неработающие пенсионеры начали получать проиндексированные выплаты. Вместе с пенсией за февраль они получат доплату за январь с учетом индексации до 8,6%, сообщается на сайте Пенсионного фонда России (ПФР).
При этом выплаты придут автоматически, гражданам не нужно лично обращаться в Пенсионный фонд. Доставка пенсий через почты и банки произойдет с 3 по 25 февраля, добавили в фонде.
Ранее Владимир Путин предложил проиндексировать пенсии выше уровня инфляции – на 8,6%. По словам президента, принятые ранее решения не позволят россиянам покрыть расходы, которые связаны с повышенной инфляцией прошлого года.
С 1 января выплаты увеличили на 5,9%, а с 1 февраля дополнительно проиндексировали до 8,6%. В результате повышения страховая пенсия по старости неработающих пенсионеров увеличилась в среднем на 1,5 тысячи рублей в месяц, составив 18 984 рубля.
У каждого пенсионера прибавка после индексации индивидуальна и зависит от размера получаемой пенсии. Если страховая пенсия по инвалидности на конец 2021 года составляла 11 487 рублей, выплата увеличится на 988 рублей и составит 12 475 рублей. Если же пенсия по старости составляла 18 626 рублей, после индексации она вырастет на 1 602 рубля, до 20 228 рублей.
В России пенсии будут проиндексированы выше уровня инфляции
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