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Политика

15:05

Мишустин утвердил вице-премьеров РФ – кураторов высокотехнологичных направлений

властьполитика

Фото: kremlin.ru

Премьер-министр России Михаил Мишустин на оперативном совещании распределил кураторство высокотехнологичных отраслей между вице-премьерами РФ.

Согласно распределению, первый вице-премьер Андрей Белоусов будет ответственен за развитие технологий высокоскоростных транспортных средств, Дмитрий Чернышенко – за развитие искусственного интеллекта, получение и обработку наноматериалов, а также создание программного обеспечения.

В свою очередь, вице-премьер Татьяна Голикова займется разработками в сфере генетики, биоинженерии, химической и биологической безопасности, Денис Мантуров – технологическим и атомным надзором, развитием технологий ракетно-космической отрасли, сетей связи, электронной компонентной базы и квантовых сенсоров.

В зоне ответственности Виктории Абрамченко будут новые разработки для мониторинга и прогнозирования состояния окружающей среды, а Марат Хуснуллин займется технологиями предотвращения и ликвидации загрязнений окружающей среды.

Кроме того, Александр Новак будет отвечать за атомную и водородную энергетику, декарбонизацию, а также за интеллектуальные энергосистемы.

Ранее Владимир Путин предложил закрепить вопросы развития в высокотехнологичных направлениях за каждым вице-премьером РФ.

Глава государства также отметил необходимость определять более амбициозные показатели развития данных направлений, учитывая нынешние потребности экономики страны.

РФ должна искать собственные технологии, а не использовать импортозамещение – Путин

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