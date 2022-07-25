Мишустин утвердил вице-премьеров РФ – кураторов высокотехнологичных направлений

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Премьер-министр России Михаил Мишустин на оперативном совещании распределил кураторство высокотехнологичных отраслей между вице-премьерами РФ.

Согласно распределению, первый вице-премьер Андрей Белоусов будет ответственен за развитие технологий высокоскоростных транспортных средств, Дмитрий Чернышенко – за развитие искусственного интеллекта, получение и обработку наноматериалов, а также создание программного обеспечения.

В свою очередь, вице-премьер Татьяна Голикова займется разработками в сфере генетики, биоинженерии, химической и биологической безопасности, Денис Мантуров – технологическим и атомным надзором, развитием технологий ракетно-космической отрасли, сетей связи, электронной компонентной базы и квантовых сенсоров.

В зоне ответственности Виктории Абрамченко будут новые разработки для мониторинга и прогнозирования состояния окружающей среды, а Марат Хуснуллин займется технологиями предотвращения и ликвидации загрязнений окружающей среды.

Кроме того, Александр Новак будет отвечать за атомную и водородную энергетику, декарбонизацию, а также за интеллектуальные энергосистемы.

Ранее Владимир Путин предложил закрепить вопросы развития в высокотехнологичных направлениях за каждым вице-премьером РФ.

Глава государства также отметил необходимость определять более амбициозные показатели развития данных направлений, учитывая нынешние потребности экономики страны.

