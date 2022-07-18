Путин предложил закрепить за каждым вице-премьером вопросы развития высоких технологий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам предложил закрепить вопросы развития в высокотехнологичных направлениях за каждым вице-премьером РФ.

"Считаю целесообразным за каждым направлением закрепить ответственного в ранге вице-премьера. У нас Андрей Рэмович (Белоусов. – Прим. ред.) отвечает за все, за всю эту "поляну", но мне представляется целесообразным, чтобы под его руководством – и я просил бы председателя правительства потом контролировать все, что происходит – наметили бы "грядку" для каждого заместителя председателя правительства", – приводит ТАСС его слова.

Глава государства также отметил необходимость определять более амбициозные показатели развития данных направлений, учитывая нынешние потребности экономики страны.

Ранее Владимир Путин внес изменения в указ о структуре федеральных органов исполнительной власти, снижающие число заместителей председателя правительства до 10.

