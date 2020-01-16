В столице вручили двухтысячный грант за вклад в развитие МЭШ

09:20
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В столице вручили двухтысячный грант за вклад в развитие проекта "Московская электронная школа" (МЭШ), говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"В столице вручили двухтысячный грант за вклад в развитие проекта. Юбилейная награда досталась учителю английского языка школы № 1250 Елене Шаркади за сценарий урока Social networks", – говорится в сообщении.
Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что одной из приоритетных задач города является мотивация учителей с помощью повышения ценности и престижа профессии.
"Мы стремимся поощрять активных педагогов, которые принимают непосредственное участие в развитии столичной системы образования. Так, гранты за вклад в развитие "Московской электронной школы" решением мэра Москвы мы присуждаем с 2017 года. Приятно видеть, что за это время уже 2 тысячи учителей удостоились этой награды", – рассказала Ракова.
Размер вознаграждения за электронные образовательные материалы в виде сценариев уроков и электронных учебных пособий варьируется от 50 тысяч до 300 тысяч рублей и зависит от вида образовательного материала и числа использований его другими педагогами.
Проект МЭШ запустили в сентябре 2016 года, гранты за вклад в его развитие присуждаются с 2017-го. Сейчас в библиотеке МЭШ доступны свыше 38 тысяч сценариев уроков, 1500 тысячи учебников и учебных пособий, более 77 тысяч интерактивных образовательных приложений и множество заданий к ЕГЭ и ОГЭ. В мае 2019 года библиотеку МЭШ открыли для пользователей по всему миру.
Гранты за вклад в развитие "Московской электронной школы" получили уже более тысячи московских преподавателей. Всего учителей премировали 1,5 тысячи грантов в более чем 360 школах города.
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