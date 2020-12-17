Путин рассказал о главном секрете семейного счастья

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Главным секретом семейного счастья является любовь, она должна лежать в основе и международных отношений, заявил Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции.

"Это понятие универсального характера, оно должно лежать в основе отношений и в семье, и, если уж вы затронули международные отношения, отношений международных", – сказал президент в ответ на просьбу раскрыть секрет семейного счастья.

Российский лидер добавил, что это не секрет, это все знают.

Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина прошла в четверг, 17 декабря. Президент ответил на вопросы журналистов и граждан страны в дистанционном формате – в резиденцию в Ново-Огареве были приглашены только представители кремлевского пула.

