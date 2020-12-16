Экс-помощница Трампа дала Байдену совет насчет отношений с Россией

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Экс-помощница Дональда Трампа Фиона Хилл рекомендовала Джо Байдену не повторять в отношениях с Россией ошибок бывшего американского лидера Барака Обамы, сообщает NYT.

В данном вопросе она призвала избранного президента США придерживаться другого подхода.

"У Обамы было пренебрежительное отношение к России. Он называл ее региональной державой и не хотел думать о ней слишком много", – пояснила Хилл.

Бывшая помощница подчеркнула, что многое изменилось с момента президентства Обамы, а потому новому избраннику США придется думать иначе.

Ранее голосование выборщиков подтвердило избрание Джо Байдена президентом США. Все штаты, где Трамп оспаривал победу Байдена, отдали голоса всех своих выборщиков за демократа.

Голосование выборщиков делает результаты выборов официальными, но окончательными они станут 6 января, когда итоги утвердит конгресс. Байден назвал итоги голосования коллегии выборщиков в США ясной победой.

Выборы президента США состоялись 3 ноября. По итогам голосования Байден назвал себя победителем, а Трамп заявил о намерении отстаивать свою победу в суде. В штабе действующего американского лидера уверены, что в четырех штатах не были учтены голоса множества американских граждан.