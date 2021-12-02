Гинцбург оценил совместное применение "Спутника Лайт" и назальной вакцины

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Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург допустил совместное применение препарата от коронавируса "Спутника Лайт" и назальной вакцины. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

По мнению специалиста, одновременная прививка двумя препаратами не принесет вреда для здоровья человека.

"Мы часто делаем одновременно, вреда для организма от этого нет", – подтвердил Гинцбург.

Ранее Гинцбург рассказывал об эффективности назальной вакцины от COVID-19. По мнению ученого, данный препарат позволит создать еще один барьер для проникновения вируса в организм человека.

До этого Гинцбург допускал применение назальной вакцины от коронавируса для аллергиков. Он отмечал, что препарат стоит использовать только при отсутствии обострения заболевания.

Специалист также заявлял, что у назальной вакцины пока не выявлено никаких побочных действий. По его словам, вопрос о возможности использования препарата вместо обычной прививки пока остается открытым.