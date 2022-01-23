Врач назвала симптом, позволяющий выявить "Омикрон" до теста на COVID-19

На заражение штаммом коронавируса "Омикрон" до получения положительного теста на COVID-19 может указывать боль в горле, считает комиссар департамента общественного здравоохранения Чикаго Эллисон Арвади.

Специалист заявила, что это самый распространенный симптом, позволяющий спрогнозировать положительный тест на коронавирус. Арвади также призвала граждан с симптомами гриппа или простуды считать, что они заразились COVID-19, пока тест не покажет обратное.

Еще среди жалоб пациентов – заложенность носа, озноб, кашель, повышение температуры. К ним часто присоединяются сильная слабость и головная боль.