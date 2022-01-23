В Лондоне медики выступили против обязательной вакцинации

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В Лондоне врачи выступили против обязательной вакцинации. Тысячи демонстрантов перекрыли улицу, где находятся здания правительства. Медики бросали свою форму у офиса премьера Британии в знак протеста против увольнения невакцинированных коллег.
Тем временем мощный природный пожар бушует в каньоне Пало-Колорадо в Калифорнии. Пламя охватило уже около 100 гектаров. Людей эвакуируют, спасательные службы пытаются справиться с огнем. Тушение осложняет сильный ветер.
А Перу накрыли проливные дожди. Потоки грязи и камней сносили все, что попадалось на пути. Оползни парализовали дороги. В районе Мачу-Пикчу смыло мосты, дома и железнодорожные пути, один человек пропал без вести.
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