В Лондоне медики выступили против обязательной вакцинации

В Лондоне врачи выступили против обязательной вакцинации. Тысячи демонстрантов перекрыли улицу, где находятся здания правительства. Медики бросали свою форму у офиса премьера Британии в знак протеста против увольнения невакцинированных коллег.

Тем временем мощный природный пожар бушует в каньоне Пало-Колорадо в Калифорнии. Пламя охватило уже около 100 гектаров. Людей эвакуируют, спасательные службы пытаются справиться с огнем. Тушение осложняет сильный ветер.

А Перу накрыли проливные дожди. Потоки грязи и камней сносили все, что попадалось на пути. Оползни парализовали дороги. В районе Мачу-Пикчу смыло мосты, дома и железнодорожные пути, один человек пропал без вести.