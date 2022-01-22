США отказали в визе российскому космонавту – СМИ

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Соединенные Штаты отказались выдать визу российскому космонавту Николаю Чубу, об этом со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщает ТАСС.

Уточняется, что Чуб должен был полететь в Штаты для участия в тренировках в Космическом центре имени Линдона Джонсона.

"США без объяснения причин не выдали въездную визу космонавту "Роскосмоса" Николаю Чубу, полет которого на МКС запланирован на весну 2023 года", – говорится в сообщении.

Перед полетом к МКС российские космонавты обычно проходят тренировки в Космическом центре имени Джонсона в Хьюстоне, чтобы ознакомиться с американским сегментом. Астронавты из других стран, в свою очередь, тренируются в Центре подготовки космонавтов имени Гагарина в Звездном городке.

Чуб входит в дублирующий экипаж экспедиции МКС-68, его полет запланирован на сентябрь 2022 года. Также космонавт входит в основной экипаж экспедиции МКС-69, полет которой планируется весной 2023 года.

20 января российские космонавты завершили первый в этом году выход в открытый космос и вернулись на МКС. Антон Шкаплеров и Петр Дубров провели в космосе почти семь часов. За это время они подключили антенну пассивной системы сближения на внешней поверхности модуля "Причал" и установили мишень стыковки.