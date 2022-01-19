Космонавт рассказал о последствиях изоляции отсека модуля "Звезда"

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Летчик-космонавт Андрей Борисенко рассказал в беседе с Москвой 24, что в случае изоляции промежуточной камеры модуля "Звезда" космонавты лишатся постоянного доступа к стыковочному узлу для приема грузовых кораблей "Прогресс".

Ранее директор NASA по программе МКС Робин Гейтенс сообщил о том, что промежуточную камеру модуля "Звезда" могут перманентно изолировать, если не удастся устранить утечку воздуха из отсека.



Андрей Борисенко летчик-космонавт Промежуточная камера – это пространство, которое используют для доступа к грузовому кораблю "Прогресс", а также там хранятся бытовые отходы. Если изолировать эту промежуточную камеру, то функционально сам модуль "Звезда" сможет полностью выполнять функции, которые на него возложены. За исключением одного – на модуле "Звезда" не будет постоянного доступа к стыковочному узлу, к которому обычно стыкуются грузовые корабли "Прогресс". Место для бытовых отходов найдут в другом модуле российского сегмента.

Если все-таки понадобится принять корабль на этот стыковочный узел, совершить разгрузку-погрузку, то промежуточную камеру на короткое время наполнят воздухом с МКС, отметил Андрей Борисенко. При этом промежуточную камеру придется открыть за 15–30 минут до стыковки корабля для проведения подготовительных операций внутри отсека, сказал космонавт.

Андрей Борисенко подчеркнул, что стыковочный узел на модуле "Звезда" – не единственная точка входа на МКС. "На станции периодически присутствуют два корабля "Союз" и, по крайней мере, один стыковочный узел свободен для приема "Прогресса". Более того, с приходом модуля "Причал" количество точек возросло. Поэтому логистических проблем не предвидится", – заключил космонавт.

Ранее руководитель пресс-службы "Роскосмоса" Дмитрий Струговец заявил, что космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров нашли последнее место утечки в отсеке модуля "Звезда" на МКС и после доставки специальных средств ее устранят. Струговец добавил, что беспокойство партнеров не обосновано и вызывает удивление.

Ранее руководитель российского сегмента МКС, дважды Герой Советского Союза, конструктор РКК "Энергия" Владимир Соловьев рассказал, что Россия может приступить к сборке новой национальной космической станции в 2027 году. Отмечается, что первым станет научно-энергетический модуль, его создают с 2012 года, он предназначен для проведения исследований.