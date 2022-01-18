Космонавты нашли последнее место утечки в отсеке модуля "Звезда" на МКС

Фото: depositphotos/3DSculptor
Космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров нашли последнее место утечки воздуха в отсеке модуля "Звезда" на МКС, сообщил руководитель пресс-службы Роскосмоса Дмитрий Струговец ТАСС.
По его словам, после доставки специальных средств утечка будет устранена. В связи с этим он назвал беспокойство партнеров необоснованным и вызывающим удивление.
Дубров рассказал, что средства устранения негерметичности планируется доставить на ближайшем грузовом корабле "Прогресс".
Ранее в ходе поздравления космонавтов с Новым годом глава "Роскосмоса" сообщил, что обнаружены новые проблемы с корпусом и оборудованием на МКС, однако космонавты знают, как их устранить. Позже в пресс-службе пояснили, что речь идет не о новых проблемах.
В августе 2018 года на МКС упало давление. Тогда выяснилось, что утечка воздуха связана с отверстиями в бытовом отсеке корабля "Союз МС-09". В числе версий значились попадание микрометеорита и производственный брак, также в случившемся подозревали американских космонавтов, которые могли намеренно просверлить дыры.
В октябре 2020 года утечка произошла в модуле "Звезда": космонавты обнаружили в промежуточной камере трещину длиной 4,5 сантиметра. Ее оперативно заделали. А в августе 2021 года трещины заметили в самом старом модуле МКС "Заря".
Космонавты на МКС будут тренироваться делать отверстия в станции
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: