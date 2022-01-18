Космонавты нашли последнее место утечки в отсеке модуля "Звезда" на МКС

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Космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров нашли последнее место утечки воздуха в отсеке модуля "Звезда" на МКС, сообщил руководитель пресс-службы Роскосмоса Дмитрий Струговец ТАСС.

По его словам, после доставки специальных средств утечка будет устранена. В связи с этим он назвал беспокойство партнеров необоснованным и вызывающим удивление.

Дубров рассказал, что средства устранения негерметичности планируется доставить на ближайшем грузовом корабле "Прогресс".

Ранее в ходе поздравления космонавтов с Новым годом глава "Роскосмоса" сообщил, что обнаружены новые проблемы с корпусом и оборудованием на МКС, однако космонавты знают, как их устранить. Позже в пресс-службе пояснили, что речь идет не о новых проблемах.

В августе 2018 года на МКС упало давление. Тогда выяснилось, что утечка воздуха связана с отверстиями в бытовом отсеке корабля "Союз МС-09". В числе версий значились попадание микрометеорита и производственный брак, также в случившемся подозревали американских космонавтов, которые могли намеренно просверлить дыры.

В октябре 2020 года утечка произошла в модуле "Звезда": космонавты обнаружили в промежуточной камере трещину длиной 4,5 сантиметра. Ее оперативно заделали. А в августе 2021 года трещины заметили в самом старом модуле МКС "Заря".

