На МКС нашли возможно последнее место утечки воздуха – "Роскосмос"

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Российские космонавты Петр Дубров и Антон Шкаплеров нашли в модуле "Звезда" предположительно последнее место утечки воздуха на МКС. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу "Роскосмоса".

"Российские космонавты Петр Дубров и Антон Шкаплеров нашли возможное последнее место утечки воздуха в промежуточной камере служебного модуля "Звезда" российского сегмента МКС", – отметили в госкорпорации.

Ранее, в ходе поздравления космонавтов с Новым годом, глава "Роскосмоса" сообщил, что те нашли новые проблемах с корпусом и оборудованием на МКС, однако знают, как их устранить. Позже в пресс-службе пояснили, что речь идет не о новых проблемах.

Средства для устранения утечки планируется доставить на космическую станцию ближайшим грузовым кораблем "Прогресс".

В августе 2018 года на МКС упало давление. Тогда выяснилось, что утечка воздуха связана с отверстиями в бытовом отсеке корабля "Союз МС-09". В числе версий значились попадание микрометеорита и производственный брак, также в случившемся подозревали американских космонавтов, которые могли намеренно просверлить дыры.

В октябре 2020 года утечка произошла в модуле "Звезда": космонавты обнаружили в промежуточной камере трещину длиной 4,5 сантиметра. Ее, тем не менее, оперативно заделали. А в августе текущего года трещины заметили в самом старом модуле МКС – "Заря".

