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02:05

В Египте назвали причину ввода новых правил въезда для туристов

туризм за рубежом

Фото: depositphotos/adrenalina

Одной из причин для ввода новых правил въезда в Египет стали фальшивые документы о вакцинации или с результатами тестов на COVID-19 у некоторых туристов. Об этом в интервью РИА Новости рассказала замминистра туризма республики Гада Шаляби.

"У некоторых туристов сертификаты не соответствуют нормам минздрава Египта, или у них нечитаемый QR-код, или же они вызывают сомнения, или являются подделкой", – сказала она.

По словам Шаляби, только в таких случаях будет проводиться экспресс-тест. Если он покажет отрицательный результат, то турист спокойно попадет в страну. Она добавила, что экспресс-тесты дешевле ПЦР-тестов, что также упростит поездки.

Заместитель министра туризма Египта также не исключила, что правила въезда могут вновь пересмотреть, если эпидемиологическая ситуация в мире станет лучше.

"Безусловно, правила пересматриваются через короткие промежутки времени. Условия въезда обновляются в зависимости от развития эпидемиологической ситуации в мире или в конкретных странах", – подчеркнула Шаляби.

Новые правила въезда в Египет вступают в силу с 22 января. По прибытии в республику пассажирам потребуется предъявить сертификат о вакцинации от COVID-19, причем с момента введения последней дозы должно пройти не меньше двух полных недель.

В стране признают российский "Спутник V". Также подойдет полученный не позже чем за 72 часа отрицательный результат одного из трех тестов: ПЦР-теста, экспресс-теста или так называемого ID NOW. Данные требования не распространяются на детей младше 12 лет.

Если указанные документы не соответствуют принятым в Египте правилам, то туристу придется пройти тестирование на COVID-19 в аэропорту. Если результат окажется положительным, то человек будет вынужден вернуться в страну вылета.

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