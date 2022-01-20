В консульстве РФ прокомментировали новые правила въезда туристов в Египет

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По прибытии в Египет туристы самостоятельно будут оплачивать расходы на экспресс-тесты, самоизоляцию в отеле или возвращение в страну вылета. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на консульство России.
Экспресс-тестирование на курортах будут проводить туристам с сомнительными сертификатами о вакцинации или результатами теста. Если тест оказался положительным, пассажир должен самоизолироваться на пять дней в гостинице, где остановился. На шестой день при отсутствии симптомов турист может сделать ПЦР-тест. Карантин закончится, если тестирование показало отрицательный результат.
При проблемах с документами прибывшим в аэропорты Египта необходимо будет сделать два экспресс-теста.
"При положительном результате пассажира вышлют в страну вылета. Проведение вышеуказанных тестирований, изоляция в гостинице и возвращение на Родину осуществляется за счет прибывающего лица", – рассказали в консульстве.
В Минздраве Египта пояснили, что турист имеет право самоизолироваться в отелях в курортных городах, в частности в Шарм-эш-Шейхе, Хургаде и Луксоре. В остальных случаях человек с положительным тестом на коронавирус должен будет отправиться в страну вылета. Новые правила начинают действовать 22 января.
Прибывающих в Египет российских туристов будут тестировать на COVID-19
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