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Туризм

17:04

В консульстве РФ прокомментировали новые правила въезда туристов в Египет

туризм

Фото: depositphotos/Irochka

По прибытии в Египет туристы самостоятельно будут оплачивать расходы на экспресс-тесты, самоизоляцию в отеле или возвращение в страну вылета. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на консульство России.

Экспресс-тестирование на курортах будут проводить туристам с сомнительными сертификатами о вакцинации или результатами теста. Если тест оказался положительным, пассажир должен самоизолироваться на пять дней в гостинице, где остановился. На шестой день при отсутствии симптомов турист может сделать ПЦР-тест. Карантин закончится, если тестирование показало отрицательный результат.

При проблемах с документами прибывшим в аэропорты Египта необходимо будет сделать два экспресс-теста.

"При положительном результате пассажира вышлют в страну вылета. Проведение вышеуказанных тестирований, изоляция в гостинице и возвращение на Родину осуществляется за счет прибывающего лица", – рассказали в консульстве.

В Минздраве Египта пояснили, что турист имеет право самоизолироваться в отелях в курортных городах, в частности в Шарм-эш-Шейхе, Хургаде и Луксоре. В остальных случаях человек с положительным тестом на коронавирус должен будет отправиться в страну вылета. Новые правила начинают действовать 22 января.

Прибывающих в Египет российских туристов будут тестировать на COVID-19

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