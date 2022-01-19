Прибывающих в Египет россиян будут тестировать на COVID-19

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С 22 января приезжающих в Египет туристов будут тестировать на коронавирус. Такое решение власти приняли из-за распространения "Омикрон"-штамма, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу туроператора "Интурист".

В настоящее время россияне могут посещать Египет, имея вакцину "Спутник V" или отрицательный ПЦР-тест.

"Вечером 18 января мы получили рассылку от нашего перевозчика Azur Air о том, что с 22 января всех туристов будут тестировать по прилете в Египет. Azur Air ссылается на циркуляр от министерства туризма Египта", – отметили в "Интуристе".

В случае положительного результата человека отправят на пять дней в обсерватор.

"Указано, что тестировать будут вакцинированных туристов, а невакцинированных с ПЦР-тестом теперь не пропустят? Непонятно, будут ли тестировать детей, будет это бесплатно или платно. <...> Мы отправили соответствующие запросы в российский офис министерства туризма и древностей Египта", – рассказал туроператор.

Ранее сообщалось, что власти Швеции упростили въезд в страну для иностранцев. Правительство приняло решение вернуться к ограничениям на въезд в страну, действовавшим до 28 декабря 2021 года. Это означает, что специальное требование о предоставлении отрицательного теста на COVID-19 отменяется.