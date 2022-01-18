Эксперт рассказала, куда выгоднее всего поехать по программе туристического кешбэка

В России начался новый этап программы туристического кешбэка. До 12 апреля путешественники смогут купить туры в любой регион страны, после чего на карту вернется 20% от стоимости поездки. Главное для участия в программе – расплатиться картой "Мир". Рассказываем, как оформить тур с кешбэком и на какие направления лучше всего обратить внимание.
На любой вкус
Купить тур по программе туристического кешбэка можно до 12 апреля включительно. При этом отправиться в поездку получится до 30 апреля. Отдельные условия действуют для туристических круизов. В туры с кешбэком на теплоходе можно отправиться с начала навигации и до конца мая, отметили в Ростуризме.
В программу на новом этапе вошли 662 туроператора, 69 агрегаторов и свыше 3,3 тысячи средств размещения. Для туристов подготовили более двух миллионов предложений. Это на полмиллиона больше по сравнению с прошлым годом, подчеркнула глава Ростуризма Зарина Догузова.
"В период действия программы практически по всей стране можно кататься на горных лыжах и заниматься всеми активными зимними видами отдыха. В этот же период актуален санаторно-курортный и оздоровительный отдых, включая отели с крытыми аквапарками и подогреваемыми бассейнами. И, конечно, в этот период можно отправляться в культурно-познавательные поездки по всей стране", – заявила Догузова.
Найти подходящий тур можно на портале мирпутешествий.рф или на сайтах партнеров программы. Перед покупкой важно убедиться, что на него распространяется кешбэк, отметили в Ростуризме.
"Важный момент – в программе участвуют поездки от двух ночей. Это значит, что с кешбэком можно отправиться как в короткие поездки на выходные, что очень удобно, так и в длинные путешествия", – сказала Догузова.
С начала 2021 года программой туристического кешбэка воспользовались около 1,7 миллиона человек. В сумме они приобрели туров и номеров в гостиницах более чем на 34 миллиарда рублей. Из них 6,7 миллиарда рублей вернулись туристам кешбэком.
Не кешбэком единым
Исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова в беседе с Москвой 24 отметила, что программа туристического кешбэка в низкий сезон, когда спрос на отдых падает, поможет поднять продажи в туриндустрии. Кроме того, путешественники, чей отпуск не выпадает на лето, получат возможность отдохнуть с выгодой и комфортом, подчеркнула она.
"Также это достаточно ощутимое подспорье для многодетных семей и людей с не очень большим достатком. Сэкономленные деньги могут пойти и на экскурсионную программу, и на проезд, будь то поезд или самолет. Замечу, что кешбэк затронет весенние каникулы детей. Поэтому у семьи будет возможность отправиться куда-то всем вместе", – сказала Осипова.
Одним из популярных выгодных направлений в период действия программы является озеро Байкал, считает эксперт.
Кроме того, во время действия программы можно с выгодой отдохнуть и подлечиться на российском юге, продолжает Осипова. По ее словам, в среднем турпакет на 7 дней вместе с перелетом и проживанием в трехзвездочном отеле в Крыму и Краснодарском крае обойдется в 35-40 тысяч на двоих человек. По сравнению с летом это дешевле на 50%, указывает эксперт. С кешбэком такой отдых получится еще выгоднее, отметила она.
Круизы на сегодняшний день остаются одним из самых востребованных и недешевых видов отдыха, продолжает Осипова. При этом за счет раннего бронирования и программы кешбэка можно прилично сэкономить, говорит специалист.
"Среди интересных направлений круизы по Волге, тур на Валаам. Если забронировать туры на май уже сейчас, это будет дешевле на 15-30% в зависимости от теплохода. Плюс 20% вернутся по программе кешбэка", – подчеркнула Осипова.
Эксперт добавила, что в рамках программы кешбэка выгоднее оформлять пакет у туроператора, в который включен перелет. Если бронировать гостиницу самостоятельно, на переезд возврат действовать не будет, резюмировала она.