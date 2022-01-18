Эксперт рассказала, куда выгоднее всего поехать по программе туристического кешбэка

В России начался новый этап программы туристического кешбэка. До 12 апреля путешественники смогут купить туры в любой регион страны, после чего на карту вернется 20% от стоимости поездки. Главное для участия в программе – расплатиться картой "Мир". Рассказываем, как оформить тур с кешбэком и на какие направления лучше всего обратить внимание.



На любой вкус

Купить тур по программе туристического кешбэка можно до 12 апреля включительно. При этом отправиться в поездку получится до 30 апреля. Отдельные условия действуют для туристических круизов. В туры с кешбэком на теплоходе можно отправиться с начала навигации и до конца мая, отметили в Ростуризме.

В программу на новом этапе вошли 662 туроператора, 69 агрегаторов и свыше 3,3 тысячи средств размещения. Для туристов подготовили более двух миллионов предложений. Это на полмиллиона больше по сравнению с прошлым годом, подчеркнула глава Ростуризма Зарина Догузова.

"В период действия программы практически по всей стране можно кататься на горных лыжах и заниматься всеми активными зимними видами отдыха. В этот же период актуален санаторно-курортный и оздоровительный отдых, включая отели с крытыми аквапарками и подогреваемыми бассейнами. И, конечно, в этот период можно отправляться в культурно-познавательные поездки по всей стране", – заявила Догузова.

Найти подходящий тур можно на портале мирпутешествий.рф или на сайтах партнеров программы. Перед покупкой важно убедиться, что на него распространяется кешбэк, отметили в Ростуризме.





Зарина Догузова глава Ростуризма Базовые условия остаются прежними. Поездка оплачивается онлайн карточкой "Мир", и на эту же карточку автоматически в течение пяти дней возвращается 20% от стоимости поездки, в максимуме – 20 тысяч рублей. Количество поездок на одного человека в рамках программы неограниченно.

"Важный момент – в программе участвуют поездки от двух ночей. Это значит, что с кешбэком можно отправиться как в короткие поездки на выходные, что очень удобно, так и в длинные путешествия", – сказала Догузова.

С начала 2021 года программой туристического кешбэка воспользовались около 1,7 миллиона человек. В сумме они приобрели туров и номеров в гостиницах более чем на 34 миллиарда рублей. Из них 6,7 миллиарда рублей вернулись туристам кешбэком.



Не кешбэком единым

Исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова в беседе с Москвой 24 отметила, что программа туристического кешбэка в низкий сезон, когда спрос на отдых падает, поможет поднять продажи в туриндустрии. Кроме того, путешественники, чей отпуск не выпадает на лето, получат возможность отдохнуть с выгодой и комфортом, подчеркнула она.

"Также это достаточно ощутимое подспорье для многодетных семей и людей с не очень большим достатком. Сэкономленные деньги могут пойти и на экскурсионную программу, и на проезд, будь то поезд или самолет. Замечу, что кешбэк затронет весенние каникулы детей. Поэтому у семьи будет возможность отправиться куда-то всем вместе", – сказала Осипова.

Одним из популярных выгодных направлений в период действия программы является озеро Байкал, считает эксперт.





Наталия Осипова исполнительный директор Альянса туристических агентств Уже в феврале на Байкал полетят чартерные рейсы. Лед там встанет, то есть будет неопасен. И цены великолепные: вместе с перелетом, проживанием и экскурсионной программой на человека тур выйдет от 30 до 40 тысяч рублей. Плюс ко всему 20% вернется по программе кешбэка. Редко можно получить такую возможность.

Кроме того, во время действия программы можно с выгодой отдохнуть и подлечиться на российском юге, продолжает Осипова. По ее словам, в среднем турпакет на 7 дней вместе с перелетом и проживанием в трехзвездочном отеле в Крыму и Краснодарском крае обойдется в 35-40 тысяч на двоих человек. По сравнению с летом это дешевле на 50%, указывает эксперт. С кешбэком такой отдых получится еще выгоднее, отметила она.



Круизы на сегодняшний день остаются одним из самых востребованных и недешевых видов отдыха, продолжает Осипова. При этом за счет раннего бронирования и программы кешбэка можно прилично сэкономить, говорит специалист.

"Среди интересных направлений круизы по Волге, тур на Валаам. Если забронировать туры на май уже сейчас, это будет дешевле на 15-30% в зависимости от теплохода. Плюс 20% вернутся по программе кешбэка", – подчеркнула Осипова.





Наталия Осипова исполнительный директор Альянса туристических агентств Даже без учета кешбэка стоимость отдыха по России по сравнению с высоким сезоном?в среднем дешевле на 30-40%. При этом объекты размещения с учетом программы цены поднимать не будут.

Эксперт добавила, что в рамках программы кешбэка выгоднее оформлять пакет у туроператора, в который включен перелет. Если бронировать гостиницу самостоятельно, на переезд возврат действовать не будет, резюмировала она.

