Эксперт допустил возвращение "Дельты" после волны "Омикрона"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Волна коронавируса после "Омикрона" может быть вызвана возвращением штамма "Дельта". Такое заявление сделал директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев.

Он отметил, что после перенесенного коронавируса вероятность вновь подхватить "Омикрон" или "Дельту" в течение полугода невелика. В то же время при увеличении числа штаммов растет вероятность новой встречи с тем вариантом вируса, о котором иммунная система уже не помнит.

"Когда у нас пройдет волна "Омикрона", снова появится шанс у "Дельты". <...> У нас нет никакой гарантии, что следующая волна, скажем, следующей осенью, не будет вызвана той же "Дельтой", о которой наша иммунная система уже успела забыть", – отметил Лукашев в эфире телеканала "Россия 24".

Эксперт сообщил, что в России количество реально инфицированных значительно превосходит данные статистики, так что вводить ограничения поздно.

"То есть у нас уже в стране инфицирован может быть 1% населения, может быть, 0,5%, но это уже измеряется в процентах от населения. <...> Вводить какие-то ограничительные меры имело смысл 15 декабря, 1 января, сейчас уже вводить локдаун не имеет большого смысла, вирус уже очень широко распространился", – подчеркнул Лукашев.

Он назвал наивной веру, что коронавирус исчезнет. В то же время эксперт предположил, что после "Омикрона" удастся воспринимать происходящее с большим спокойствием.

"Почему сейчас на пике "Омикрона" многие страны снимают ограничения, потому что понятно уже, что "Омикрон" не остановить, уже кто заболеет, тот заболеет, уже понятно, что он вытесняет другие варианты. <...> Поэтому, я думаю, что мы увидим очень значительное послабление ограничений как минимум на полгода", – пояснил спикер.

По мнению Лукашева, с марта или апреля ситуация в России будет развиваться по-новому, однако пока сложно предсказать, как именно. Он подчеркнул, что, вероятно, изменится отношение к пандемии, которая станет более привычной.

"Но я не говорил бы, что это конец истории (с "Омикроном". – Прим. ред.), потому что всегда может появиться новый штамм", – заключил эксперт.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин потребовал не допустить нехватки лекарств от коронавируса в России. Он попросил Минздрав согласовывать распределение медикаментов, закупаемых централизованно, с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой.

