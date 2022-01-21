Мишустин потребовал не допустить нехватки лекарств от коронавируса в РФ

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин потребовал не допустить нехватки лекарств от коронавируса в России.

"Надо очень внимательно контролировать наличие препаратов", – заявил глава кабмина на заседании правительства.

Мишустин попросил Минздрав согласовывать распределение медикаментов, закупаемых централизованно, с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой.

В российском министерстве здравоохранения ранее напомнили о долгосрочном негативном влиянии коронавируса на организм человека. В особенности это касается непривитых граждан, уточнили в ведомстве.

За последние сутки в РФ госпитализировали 9 136 человек с COVID-19 при 49 513 новых выявленных случаях.

