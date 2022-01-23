Суточная заболеваемость COVID-19 в РФ может превысить 400 тыс человек – эксперт

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В ближайшие две недели суточная заболеваемость коронавирусом в России может превысить 400 тысяч человек, считает гендиректор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.

"Прогноз в 100–200 тысяч заболевших в сутки по России – не самый пессимистичный, он средний. На самом деле эти цифры могут быть еще больше. <...> В ближайшие две недели мы можем обогнать Францию", – приводит его слова ТАСС.

Исаев напомнил, что во Франции, население которой в 2,5 раза меньше, а показатели по вакцинации лучше, наблюдается больше случаев заражения. В частности, 18 января в стране был зафиксирован рекордный суточный прирост в 464 тысячи новых случаев. В России, по мнению эксперта, число заболевших COVID-19 в эту волну превзойдет все прошлые показатели.

"По числу привитых в группе риска могу сказать, что Россия плохо готова к этой волне. <...> Хотя в последние полгода кажется, что тренд ломается: даже до самых скептически настроенных пациентов доходит мысль о том, что прививка – лучшее решение", – заключил он.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в России активно распространяется "Омикрон"-штамм, который может стать доминирующим, в связи с чем она призвала граждан ревакцинироваться.