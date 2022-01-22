Кабмин РФ утвердил план по борьбе с "Омикроном"

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Правительство РФ утвердило дополнительные меры по борьбе с распространением "Омикрон"-штамма коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

"Правительство приступает к реализации плана дополнительных мер для борьбы с распространением в России нового штамма коронавируса "Омикрон" и подготовки системы здравоохранения для помощи заболевшим COVID-19", – заявили в пресс-службе кабмина.

Ранее данный план обсуждался на расширенном заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусом 18 января. Исполнение предписаний обязаны взять на себя главы регионов, в том числе осуществлять личный контроль ситуации.

Согласно поручению премьер-министра Михаила Мишустина, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМС) до 24 января должен проанализировать результаты оценки качества медпомощи в регионах.

До этого же срока Минздрав и Минцифры должны подготовить и направить в регионы доработанные нормативы по количеству операторов единой службы оперативной помощи (горячая линия 122) с медподготовкой. К этой работе будут привлекать студентов-медиков. На финансирование программы выделят не менее 300 миллионов рублей.

Кроме того, глава правительства поручил проверить обоснованность стоимости ПЦР-тестов на наличие COVID-19. Ответственность за данную проверку несет Федеральная антимонопольная служба. Отчет должен быть предоставлен до 1 февраля.

В Минздраве РФ ранее оценили риск повторного заболевания COVID-19 из-за "Омикрона". Главный внештатный специалиста Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов заявил, что такое возможно примерно в 5% случаев.