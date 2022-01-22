Инфекционист назвал возможные сроки окончания пандемии коронавируса

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Из-за появления штамма "Омикрон" пандемия коронавируса может закончиться летом, считает главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства России, профессор Владимир Никифоров.
"Хотелось бы верить, что появление "Омикрона" – признак конца пандемии. Я думаю, что к лету пандемия должна завершиться", – приводит его слова РИА Новости.
Инфекционист отметил, что, по его мнению, часть населения переболеет "Омикрон"-штаммом бессимптомно.
При заражении "Омикрон"-штаммом коронавирус может проявляться как единственным симптомом, так и их комплексом. Об этом ранее рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков.
Он подчеркнул, что в настоящее время, когда наблюдается подъем заболеваемости, у заразившихся проявляется сразу несколько симптомов – насморк, головная боль, осиплость, расстройство стула и боль в горле.
Ранее доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов Сергей Вознесенский предположил, что значительное улучшение ситуации с коронавирусом можно ожидать лишь в 2023 году.
По его словам, пандемия COVID-19 вряд ли закончится в текущем году, поскольку должны стабилизироваться не только медицинская проблема, но и финансовые, экономические и геополитические вопросы.
До этого заслуженный врач России, эпидемиолог Геннадий Онищенко заявил, что пандемия коронавируса может завершиться к маю 2022 года. По его мнению, для этого необходимо соблюдать все требования врачей и проводить вакцинацию.
В конце декабря прошлого года глава Минздрава РФ Михаил Мурашко выразил надежду, что пандемия коронавируса завершится в 2022 году, отметив, что для этого необходимо участие каждого человека в борьбе с инфекцией.
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