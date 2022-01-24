Диетолог рассказала о способах борьбы с резкими скачками веса при COVID-19

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Последствиями COVID-19 могут быть резкие скачки веса, заявила телеканалу "Санкт-Петербург" диетолог Инна Кононенко.
Она пояснила, что при тяжелом заболевании или отсутствии запахов и вкусов пациент может терять аппетит. По этой причине некоторые не едят совсем, а другие начинают есть определенные продукты в больших количествах. Кроме того, на изменения в весе влияет постельный режим.
При резком снижении веса Кононенко посоветовала принимать энтеральные смеси с большим количеством витаминов. Также она рекомендовала добавить в рацион калорийные продукты, а овощи и фрукты употреблять в небольших количествах.
Ранее доктор медицинских наук, профессор Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Маргарита Королева рассказала, что сало, масло гхи и другие животные жиры помогут укрепить иммунитет организма в период распространения "Омикрон"-штамма коронавируса.
Также специалист посоветовала добавить в рацион квашеную капусту, богатую витамином C и пробиотиками, которые способствуют усилению защитных функций организма.
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