В Роспотребнадзоре дали советы, как защититься от клещей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Способы защиты детей и взрослых от клещей имеют существенные различия. Об этом рассказала старший научный сотрудник отдела проблем дезинфекции НИИ дезинфектологии ФНЦ гигиены им. Эрисмана Роспотребнадзора Ольга Германт.

По ее словам, акарицидными средствами, применяющимися для защиты от клещей, могут пользоваться исключительно взрослые. Помимо этого, таких препаратов необходимо избегать беременным и кормящим женщинам.

"Мы не рекомендуем защищать при помощи репеллентов детей", – цитирует Германт РИА Новости.

В случае с детьми допустимо использовать акарициды, наносящиеся на одежду. Они обеспечивают эффективную защиту. Однако у детей небольшого роста клещ может прикрепиться близко к открытому месту тела. Возможность присасывания клеща такие репелленты исключают не полностью. Также важно помнить, что одежду ребенка обрабатывать этими средствами должен взрослый.

"Детей до 3 лет вообще рекомендуем перевозить только в колясках, на руках переносить, стараясь не касаться травы. И ничем не обрабатывать", – добавила Германт.

В свою очередь, руководитель научной группы разработки новых методов диагностики природно-очаговых заболеваний ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Людмила Карань напомнила о существующих вариантах вакцинации от клещевого энцефалита. По ее словам, процедуру оказывают как государственные, так и частные учреждения. Соответственно, получить лекарство можно и платно, и бесплатно.

В России доступны четыре вакцины от клещевого энцефалита. Все они требуют трехкратного введения. Между двумя прививками в среднем должно пройти от 5 до 7 месяцев. В ряде случаев процедуру допускается повторить через месяц. Полностью закрепить курс необходимо через 12 месяцев после второй прививки. Таким образом, полный курс вакцинации занимает от года до полутора лет.

Ранее вирусолог, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал, как избежать серьезных последствий при укусе клеща. Он предупредил, что укус клеща может привести к инвалидности и даже смерти, поэтому при обнаружении укуса этого членистоногого следует незамедлительно обратиться к врачу. Наиболее надежной защитой от серьезных последствий, по словам вирусолога, является вакцинация от клещевого энцефалита: она доступна в России и доказала эффективность.